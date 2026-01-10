Il direttore di TMW e noto esperto di mercato ha fatto il punto sulle ultime novità e sulle trattative nel consueto appuntamento con l'editoriale

Alessandro De Felice Redattore 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 13:46)

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW e noto esperto di mercato, ha fatto il punto sulle ultime novità e sulle trattative nel consueto appuntamento con l'editoriale.

Il focus in casa Inter è su Davide Frattesi, centrocampista nerazzurro in uscita, e sulla ricerca di un laterale destro per sopperire all'assenza di Denzel Dumfries:

"L’Inter dopo aver perso Cancelo è di nuovo a caccia di un esterno che possa sostituire Dumfries. I dirigenti nerazzurri stanno già sondando il mercato per trovare l’alternativa giusta. Intanto tiene sempre banco la questione Frattesi.

Il centrocampista rimane in uscita ma solo ad una determinata cifra, di 35 milioni di euro. In Italia è quasi impossibile che ci sia un’offerta adeguata. All’estero dopo il sondaggio del Galatasaray si è fatto vivo anche il Nottingham Forest. Per ora non ci sono state proposte ufficiali ma la situazione è da monitorare.