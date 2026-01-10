Il piano dell'Inter lì a destra sembra chiaro: a gennaio una soluzione ponte che possa poi portare ad un investimento più grande in estate. E i nomi principali sono due, come racconta oggi Tuttosport: "In questo mese di gennaio non sono comunque da escludere operazioni “tampone” dopo la scelta di Cancelo di andare a Barcellona.
Piace Dodo della Fiorentina, ma il nuovo uomo mercato viola Paratici non vuole farlo partire se non per un’offerta importante da almeno 20 milioni, di certo non in prestito (a meno che non venga considerato uno scambio di prestiti con De Vrij); mentre è tornato a girare il nome di Holm, non intoccabile al Bologna.
