L'aggiornamento sul mercato della prossima estate con il nome che è in cima alla lista della spesa di Piero Ausilio

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, nel suo editoriale per TMW ha parlato del mercato nerazzurro e del nome che in questo momento sarebbe in cima alla lista della dirigenza di viale della Liberazione. Si legge infatti: