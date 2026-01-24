FC Inter 1908
Ceccarini: “Inter-Perisic a una condizione, su Mlacic piomba un altro club di Serie A”

Il direttore di TMW e noto esperto di mercato fa il punto della situazione sulle trattative che coinvolgono le big di Serie A
Alessandro De Felice
Niccolò Ceccarini, direttore di TMW e noto esperto di mercato, fa il punto della situazione sulle trattative che coinvolgono le big di Serie A.

Nel focus all'interno dell'editoriale non poteva mancare uno sguardo alla situazione in casa Inter:

"L’Inter dopo aver preso Jakirovic dalla Dinamo Zagabria non ha ancora mollato la presa su Mlacic sul quale si sono lanciate diverse squadre. All’estero si è fatto sotto anche il Borussia Dortmund. In Italia c’è da registrare il forte inserimento dell’Udinese. Anche Como e Bologna sono alla finestra.

In questa ultima settimana di mercato però l’Inter cercherà di prendere un vice Dumfries e nelle ultime ore sono decisamente salite le quotazioni per un possibile ritorno di Perisic. Il croato ha già dato la sua disponibilità al trasferimento e per vestire di nuovo la maglia nerazzurra è pronto a rinunciare a un contratto fino al 2027. Il Psv potrebbe lasciarlo anche partire ma solo se dovesse uscire dalla Champions League".

