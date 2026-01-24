Niccolò Ceccarini, direttore di TMW e noto esperto di mercato, fa il punto della situazione sulle trattative che coinvolgono le big di Serie A.
calciomercato
Ceccarini: “Inter-Perisic a una condizione, su Mlacic piomba un altro club di Serie A”
Nel focus all'interno dell'editoriale non poteva mancare uno sguardo alla situazione in casa Inter:
"L’Inter dopo aver preso Jakirovic dalla Dinamo Zagabria non ha ancora mollato la presa su Mlacic sul quale si sono lanciate diverse squadre. All’estero si è fatto sotto anche il Borussia Dortmund. In Italia c’è da registrare il forte inserimento dell’Udinese. Anche Como e Bologna sono alla finestra.
In questa ultima settimana di mercato però l’Inter cercherà di prendere un vice Dumfries e nelle ultime ore sono decisamente salite le quotazioni per un possibile ritorno di Perisic. Il croato ha già dato la sua disponibilità al trasferimento e per vestire di nuovo la maglia nerazzurra è pronto a rinunciare a un contratto fino al 2027. Il Psv potrebbe lasciarlo anche partire ma solo se dovesse uscire dalla Champions League".
