Aneddoto che riguarda il calciomercato dell’Inter svelato da Fernando Orsi a Sky Sport. L’ex portiere - che ha vestito anche la maglia della Lazio - ha parlato di contatti tra i nerazzurri e un giocatore proprio biancoceleste.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Clamoroso Orsi: “L’Inter ha avuto contatti con questo giocatore della Lazio”. E non è Gila
calciomercato
Clamoroso Orsi: “L’Inter ha avuto contatti con questo giocatore della Lazio”. E non è Gila
Aneddoto che riguarda il calciomercato dell’Inter svelato da Fernando Orsi a Sky Sport: "Contatti con questo giocatore della Lazio"
“Ho letto che Provedel ha avuto contatti con l’Inter per la prossima stagione, l’ho letto… È un portiere strutturato, forse ha fatto una carriera anche al di sotto delle sue qualità finora”, ha detto Orsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA