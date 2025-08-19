Lookman sembrava la priorità assoluta del club nerazzurro che invece ora pensa a rinforzare la rosa in altri reparti

Pasquale Guarro 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 17:47)

L'Inter ha cambiato strategia. Dalle verifiche fatte da FCINTER1908.IT un difensore centrale e un centrocampista arriveranno al cento per cento mentre per l'attaccante si aspetterà un'occasione eventuale. Se prima i dirigenti interisti sembravano orientatissimi a puntare su Lookman (per il quale è stata fatta un'offerta da 45 mln totali poi rifiutata dall'Atalanta) e a rafforzare quindi l'attacco, ora si punterà di più su altri ruoli.

Un rinforzo in difesa e uno a centrocampo sono ora diventate questione più urgenti. Nelle scorse ore si era parlato di Kim (che ha lasciato il Tottenham) per la difesa dell'Inter, ma il profilo sul quale punterebbero in via della Liberazione fa pensare a un difensore giovane.

Questione ds — C'è poi un'altra questione che è stata sollevata nei giorni scorsi: la possibilità che Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, possa lasciare Milano per lavorare con l'Al-Hilal. Da quanto verificato sarebbero tre i profili presenti sul tavolo del club arabo. Un profilo del Liverpool, un profilo del Chelsea e quello del ds nerazzurro. Il dirigente ha aperto al dialogo e poi ci sarà da capire se sarà proprio lui la scelta del club arabo che avrebbe proposto al dirigente un contratto da 4-5 mln all'anno. L'Inter a quel punto potrebbe scegliere un nuovo ds oppure promuovere anche Baccin.

