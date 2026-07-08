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Inter, chi è Guela Doué: alternativa a Khalaili, caratteristiche e carriera. E il Milan…

Il club nerazzurro valuta il laterale destro classe 2002 dello Strasburgo: il percorso e il retroscena sui rossoneri
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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L’Inter continua a lavorare per arrivare ad Anan Khalaili e valuta alternative nel ruolo di esterno destro. Dopo l’addio di Denzel Dumfries, che è diventato ufficialmente un giocatore del Real Madrid, il club nerazzurro è alla ricerca dell’erede dell’esterno olandese.

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Il voltafaccia di Marco Palestra ha riaperto il casting per il ruolo di laterale destro, con il club nerazzurro che nei giorni scorsi ha accelerato per il classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise. L’accordo con l’entourage del calciatore è già stato trovato - quinquennale a 1,8 milioni di euro a stagione - mentre c’è ancora distanza con il club belga per quanto riguarda la valutazione del cartellino.

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Come riferito da Sky Sport, l’Inter sta monitorando con attenzione Guela Doué, terzino classe 2002 in forza allo Strasburgo e fratello della stella del PSG Desiré.

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