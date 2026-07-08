L’Inter continua a lavorare per arrivare ad Anan Khalaili e valuta alternative nel ruolo di esterno destro. Dopo l’addio di Denzel Dumfries, che è diventato ufficialmente un giocatore del Real Madrid, il club nerazzurro è alla ricerca dell’erede dell’esterno olandese.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, chi è Guela Doué: alternativa a Khalaili, caratteristiche e carriera. E il Milan…
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Inter, chi è Guela Doué: alternativa a Khalaili, caratteristiche e carriera. E il Milan…
Il club nerazzurro valuta il laterale destro classe 2002 dello Strasburgo: il percorso e il retroscena sui rossoneri
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Il voltafaccia di Marco Palestra ha riaperto il casting per il ruolo di laterale destro, con il club nerazzurro che nei giorni scorsi ha accelerato per il classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise. L’accordo con l’entourage del calciatore è già stato trovato - quinquennale a 1,8 milioni di euro a stagione - mentre c’è ancora distanza con il club belga per quanto riguarda la valutazione del cartellino.
Come riferito da Sky Sport, l’Inter sta monitorando con attenzione Guela Doué, terzino classe 2002 in forza allo Strasburgo e fratello della stella del PSG Desiré.
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