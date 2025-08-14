FC Inter 1908
calciomercato

Ecco quando chiude la finestra estiva di calciomercato: la data e cambia l’orario

Non terminerà alle ore 23 la finestra estiva di calciomercato: ecco che giorno e a che ora finirà la sessione
Getty Images

Non terminerà alle ore 23 la finestra estiva di calciomercato. Come svelato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, l’1 settembre finirà infatti alle ore 20.

Getty Images

Stesso orario poi a febbraio per la chiusura della sessione invernale. Una novità importante dunque per le squadre italiane, che potranno muoversi in entrata e in uscita fino al 1 settembre alle ore 20.

