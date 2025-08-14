Non terminerà alle ore 23 la finestra estiva di calciomercato. Come svelato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, l’1 settembre finirà infatti alle ore 20.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Ecco quando chiude la finestra estiva di calciomercato: la data e cambia l’orario
calciomercato
Ecco quando chiude la finestra estiva di calciomercato: la data e cambia l’orario
Non terminerà alle ore 23 la finestra estiva di calciomercato: ecco che giorno e a che ora finirà la sessione
Stesso orario poi a febbraio per la chiusura della sessione invernale. Una novità importante dunque per le squadre italiane, che potranno muoversi in entrata e in uscita fino al 1 settembre alle ore 20.
© RIPRODUZIONE RISERVATA