Clamoroso Tancredi Palmeri: “Inter da mesi su Donnarumma! Pronto stipendio alla Lautaro, poi…”

Clamoroso quanto svelato oggi da Tancredi Palmeri su Gigio Donnarumma! Pronto stipendio alla Lautaro per il portiere
Alessandro Cosattini Redattore 

Clamoroso quanto svelato oggi da Tancredi Palmeri su Gigio Donnarumma, pronto a dire addio al PSG. Ecco le rivelazioni del noto giornalista di Sportitalia sul portiere della Nazionale.

"L’Inter già da mesi si è interessata a Donnarumma, e non ha ricevuto alcuna preclusione al passaggio.

L’Inter avrebbe preso Donnarumma solo da svincolato garantendo uno stipendio allo stesso livello di Lautaro. Ma la rottura anticipata e l’esborso del Manchester City tolgono ogni pensiero", ha spiegato.

