Clamoroso quanto svelato oggi da Tancredi Palmeri su Gigio Donnarumma, pronto a dire addio al PSG. Ecco le rivelazioni del noto giornalista di Sportitalia sul portiere della Nazionale.
"L’Inter già da mesi si è interessata a Donnarumma, e non ha ricevuto alcuna preclusione al passaggio.
L’Inter avrebbe preso Donnarumma solo da svincolato garantendo uno stipendio allo stesso livello di Lautaro. Ma la rottura anticipata e l’esborso del Manchester City tolgono ogni pensiero", ha spiegato.
