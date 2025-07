Beppe Bergomi, su Skysport, durante Calciomercato l'Originale ha parlato del mercato dell'Inter e del momento vissuto dalla squadra nerazzurra dopo una stagione intensa e complicata. «Non hanno fatto un cambiamento totale. Dovevi prendere un allenatore diverso, un calcio differente, ma l'Inter è rimasta sul 3-5-2 come in passato quando non aveva un giocatore che saltava l'uomo ma è stata molto brava, non era la più forte ma per quattro anni è stata la squadra più brava».