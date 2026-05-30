"Giovedì Cristian Chivu ha passato parte del pomeriggio nella sede di viale della Liberazione, dentro alla Milano dei grattacieli con il naso all’insù: era lì per impegni istituzionali, ma di questi tempi il mercato entra dalla finestra anche quando lo chiudi fuori dalla porta. Quanto Marco Palestra piaccia al tecnico romeno ormai è arcinoto, ma altrettanto conosciuta è la difficoltà nel trattare con la bottega atalantina: l’esterno è considerato da tutta l’Inter la priorità assoluta per la stagione che verrà, ma difficilmente sarà il primo colpo della nuova collezione. Si affonderà a Bergamo solo al momento opportuno, anzi il tempo può diventare il migliore alleato", racconta La Gazzetta dello Sport.