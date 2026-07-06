La nuova fotografia del CIES Football Observatory sui valori stimati dei calciatori Under 21 fuori da Premier League e Liga premia soprattutto Bundesliga, Ligue 1, Liga Portugal e Serie A. Il modello CIES, aggiornato al 30 giugno 2026, non indica necessariamente il prezzo di vendita reale, ma una valutazione statistica basata su rendimento, età, contratto, status e mercato potenziale.