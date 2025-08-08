Luca Percassi è stato chiaro: Lookman non è incedibile ma tempi, valori, modalità di cessione e società con cui chiudere li decide solo e soltanto l'Atalanta

Marco Astori Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 08:16)

Tutto fermo sul fronte Ademola Lookman: le parti in causa, ovvero il giocatore, l'Inter e l'Atalanta, rimangono ciascuna ferma sulla propria posizione e non sembrano previste novità almeno fino alla prossima settimana. Fa il punto Tuttosport: "La società orobica che al momento non ha preso alcun provvedimento ma lo farà prossimamente e l'Inter che, si dice, resta in contatto con gli agenti e aspetta una cifra su cui ragionare che continua a non arrivare. E non è nemmeno certo che arriverà.

La questione Lookman, per l'Atalanta, sta diventando sempre più fastidiosa e antipatica. L'assenza del nigeriano è ingiustificata, non ci sono certificati medici né comunicazioni di altro tipo arrivate a Zingonia che spieghino in qualche modo una situazione ormai chiara nella sostanza ma abbastanza incredibile e inaccettabile nella forma: Lookman vuole andare via, l'Atalanta non considera congrua la proposta dell'Inter e quindi il ragazzo prende le sue cose e se ne va. Niente allenamenti, niente spiegazioni, niente di niente. Lato Inter emerge come la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, Marotta - all’estero fino a domenica - non avrebbe un piano "B" ben definito anche in considerazione dei discorsi aperti con Lookman ma da Bergamo, sul tema, non rimbalza nessuna fretta di accelerare i tempi.

D'altro canto, l'amministratore delegato Luca Percassi è stato chiaro: Lookman non è incedibile ma tempi, valori, modalità di cessione e società con cui chiudere li decide solo e soltanto l'Atalanta. La società orobica non ha particolari esigenze di incassare, a bilancio (dopo 3 anni di ammortamento su 5 di contratto) il costo di acquisto di circa 15 milioni è stato ormai abbastanza assorbito quindi non ci solo particolari obblighi a velocizzare. Con la situazione che si creata che certamente non aiuta a distendere gli animi".