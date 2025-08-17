Significa che il club nerazzurro può ancora portare il francese alla Pinetina, ma occorre un’offerta irrinunciabile per convincere la Roma

Marco Astori Redattore 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 08:19)

Si riapre a sorpresa lo scenario Inter per Manu Koné: le parole di ieri di Gian Piero Gasperini non hanno assolutamente chiuso la porta ad una sua partenza, con il club giallorosso che potrebbe sbloccare il suo mercato con l'eventuale incasso dal francese. Spiega il Corriere dello Sport: "Tra Konè e l’Inter non è finita. Ma è diventata una questione di soldi. Significa che il club nerazzurro può ancora portare il francese alla Pinetina, ma occorre un’offerta irrinunciabile per convincere la Roma.

Quanto, in concreto? Nell’ordine dei 45 milioni di euro. Che, guarda caso, è proprio la cifra stanziata per Lookman. Significa, insomma, che in viale Liberazione si ritrovano costretti a fare una scelta: confermare la priorità per il nigeriano, oppure prendere Konè e aspettare di capire cosa accadrà con l’Atalanta? Probabile che la giornata di oggi sia dedicata alle riflessioni e che da domani si passi all’azione: in una direzione o nell'altra. Intanto, l’affaire Koné ha scoperchiato quello che è da considerare, a tutti gli effetti, un nuovo fronte per il mercato nerazzurro.

Ovvero la caccia ad un centrocampista con differenti caratteristiche rispetto a quelli già a disposizione di Chivu. Occorre un elemento che garantisca innanzitutto fisicità, oltre ad essere un equilibratore per la mediana. Tale necessità è emersa in un recente confronto tra il tecnico rumeno e la dirigenza. E’ un’esigenza emersa dalle prime amichevoli: c’è il rischio che la squadra si sbilanci troppo, alzando la linea del pressing. Servono, insomma, maggiore solidità e protezione: ancora di più se l’idea è quella di giocare con tre uomini offensivi".