Tre giocatori diranno addio all’Inter la prossima estate, quella 26/27. Ultima stagione dunque in nerazzurro per tre calciatori, svela oggi La Gazzetta dello Sport.
Clamoroso Inter: già decisi questi tre addii per l’estate 26/27
“Acerbi, arrivato a 37 anni, De Vrij a 33 e Darmian a 35, hanno difeso l’Inter a lungo e lo faranno ancora per un’altra stagione prima di salutare tutti insieme. Ma già in questo 2025-26, accanto a loro, servirà immettere sangue fresco”, si legge sulla rosea.
