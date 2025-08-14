Difesa troppo vecchia? Gazzetta: “Più che preoccupazione, in casa Inter ora c’è…”

"Aspettando di capire come finirà l’affare Lookman, per i rinforzi negli altri reparti è tutto fermo", si legge sulla Gazzetta

"Più che preoccupazione, in casa Inter attorno al tema della difesa, è salito il livello dell’attenzione. Perché tra il Mondiale per Club e le tre amichevoli disputate fin qui (7 sfide), la squadra di Chivu ha incassato 9 gol: 2 dal Monza, un altro paio dall’Inter Under 23, uno dal Monaco e 4 in America tra Fluminense, Urawa Red Diamonds e Monterrey.

Un problema causato principalmente dagli strascichi della stagione precedente e dai pesanti carichi di lavoro, attraverso cui Chivu punta a portare il gruppo al top della condizione per il campionato, ma che ha acceso un campanello: i piani della dirigenza restano chiari, e ad oggi portano tutte le fiches sul nome di Lookman, però non è escluso che arrivi una «rinfrescata» anche in difesa". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al mercato in entrata dei nerazzurri.

L'Inter ha l'età media più alta tra le big di Serie A per quel che riguarda il reparto difensivo, con un'età media di 29,8. Acerbi e De Vrij, entrambi in scadenza a giugno 2026, dovranno essere sostituiti e non è da escludere un colpo in entrata in questi ultimi giorni di mercato.

"Aspettando di capire come finirà l’affare Lookman, per i rinforzi negli altri reparti è tutto fermo: l’obiettivo è svecchiare in difesa, come già successo in attacco (addii di Arnautovic e Correa, arrivi di Esposito e Bonny). Se dovesse concretizzarsi un addio, come potrebbe accadere per Pavard, l’Inter si tufferebbe su un difensore pronto. Ecco perché sulla lista di Marotta e Ausilio ci sono due nomi. Il primo è quello di Oumar Solet dell’Udinese: 25 anni, forte fisicamente, atterrato alla grande sulla Serie A tanto da incantare persino San Siro proprio contro l’Inter.

Il secondo porta in Spagna, a Siviglia: è Loic Badé. Coetaneo di Solet, abituato ai grandi palcoscenici internazionali, è simile al centrale dell’Udinese. «Sono convinto ci saranno sorprese», ha detto il ds del Siviglia, Cordon, parlando di Badé. E chissà che la sorpresa non possa tingersi di nerazzurro", si legge sulla Gazzetta.