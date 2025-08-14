FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Difesa troppo vecchia? Gazzetta: “Più che preoccupazione, in casa Inter ora c’è…”

news

Difesa troppo vecchia? Gazzetta: “Più che preoccupazione, in casa Inter ora c’è…”

Difesa troppo vecchia? Gazzetta: “Più che preoccupazione, in casa Inter ora c’è…” - immagine 1
"Aspettando di capire come finirà l’affare Lookman, per i rinforzi negli altri reparti è tutto fermo", si legge sulla Gazzetta
Matteo Pifferi Redattore 

"Più che preoccupazione, in casa Inter attorno al tema della difesa, è salito il livello dell’attenzione. Perché tra il Mondiale per Club e le tre amichevoli disputate fin qui (7 sfide), la squadra di Chivu ha incassato 9 gol: 2 dal Monza, un altro paio dall’Inter Under 23, uno dal Monaco e 4 in America tra Fluminense, Urawa Red Diamonds e Monterrey.

Un problema causato principalmente dagli strascichi della stagione precedente e dai pesanti carichi di lavoro, attraverso cui Chivu punta a portare il gruppo al top della condizione per il campionato, ma che ha acceso un campanello: i piani della dirigenza restano chiari, e ad oggi portano tutte le fiches sul nome di Lookman, però non è escluso che arrivi una «rinfrescata» anche in difesa". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al mercato in entrata dei nerazzurri.

Difesa troppo vecchia? Gazzetta: “Più che preoccupazione, in casa Inter ora c’è…”- immagine 2
Getty Images

L'Inter ha l'età media più alta tra le big di Serie A per quel che riguarda il reparto difensivo, con un'età media di 29,8. Acerbi e De Vrij, entrambi in scadenza a giugno 2026, dovranno essere sostituiti e non è da escludere un colpo in entrata in questi ultimi giorni di mercato.

"Aspettando di capire come finirà l’affare Lookman, per i rinforzi negli altri reparti è tutto fermo: l’obiettivo è svecchiare in difesa, come già successo in attacco (addii di Arnautovic e Correa, arrivi di Esposito e Bonny). Se dovesse concretizzarsi un addio, come potrebbe accadere per Pavard, l’Inter si tufferebbe su un difensore pronto. Ecco perché sulla lista di Marotta e Ausilio ci sono due nomi. Il primo è quello di Oumar Solet dell’Udinese: 25 anni, forte fisicamente, atterrato alla grande sulla Serie A tanto da incantare persino San Siro proprio contro l’Inter.

Difesa troppo vecchia? Gazzetta: “Più che preoccupazione, in casa Inter ora c’è…”- immagine 3
Getty Images

Il secondo porta in Spagna, a Siviglia: è Loic Badé. Coetaneo di Solet, abituato ai grandi palcoscenici internazionali, è simile al centrale dell’Udinese. «Sono convinto ci saranno sorprese», ha detto il ds del Siviglia, Cordon, parlando di Badé. E chissà che la sorpresa non possa tingersi di nerazzurro", si legge sulla Gazzetta.

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA