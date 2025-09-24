Clamoroso Inter: tesoretto di 25/30 mln da reinvestire sul mercato? Ecco come

FC Inter 1908
L’Inter può ritrovarsi con un importantissimo tesoretto di mercato da reinvestire per la prossima stagione: ecco come
L’Inter può ritrovarsi con un importantissimo tesoretto di mercato da reinvestire per la prossima stagione. A svelarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri possono arrivare a quasi 30 milioni di euro per la prossima estate.

“Sommer guadagna 2,5 milioni netti e la direzione della società va verso la valorizzazione di Josep Martinez e un investimento su un altro profilo giovane; De Vrij percepisce addirittura 3,8 milioni netti, Acerbi 1,5, Darmian 2,5, Mkhitaryan lo stesso ingaggio del difensore olandese. Tanti, tantissimi soldi che l'Inter risparmierebbe volentieri per poi "dirottarli" su investimenti diversi. Il totale, al lordo, dice una cifra davvero importante, tra i 25 e i 30 milioni, si legge. Sono i soldi che il club risparmierebbe dai giocatori in scadenza al 30 giugno 2026.

