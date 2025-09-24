Interessante retroscena svelato da Fabrizio Romano su Christopher Nkunku: ecco perché l'Inter non lo ha preso

Queste le parole del giornalista sul suo canale YouTube: “Impatto importante per Nkunku, è arrivato il palloncino a San Siro (l’esultanza, ndr), ma c’è da raccontare un retroscena. L’estate di Nkunku è stata molto lunga: è stata un’idea dell’Inter, con la possibilità di prenderlo prima di andare su Lookman. È sempre stata una delle alternative, poi il club nerazzurro ha fatto altre scelte”, ha spiegato.