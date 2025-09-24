FC Inter 1908
Romano svela: “Retroscena Nkunku, l’Inter poteva prenderlo! Non è arrivato perché…”

Interessante retroscena svelato da Fabrizio Romano su Christopher Nkunku: ecco perché l'Inter non lo ha preso
Alessandro Cosattini Redattore 

Interessante retroscena svelato da Fabrizio Romano su Christopher Nkunku, che ieri ha segnato il suo primo gol con la maglia del Milan in Coppa Italia contro il Lecce.

Queste le parole del giornalista sul suo canale YouTube: “Impatto importante per Nkunku, è arrivato il palloncino a San Siro (l’esultanza, ndr), ma c’è da raccontare un retroscena. L’estate di Nkunku è stata molto lunga: è stata un’idea dell’Inter, con la possibilità di prenderlo prima di andare su Lookman. È sempre stata una delle alternative, poi il club nerazzurro ha fatto altre scelte”, ha spiegato.

