Neymar è stato offerto a due squadre di Serie A e resta un nome da tenere d'occhio anche per il futuro. A rivelarlo è stato l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:
Clamoroso Romano: "Neymar offerto all'Inter! Ecco cosa è successo e gli scenari futuri"
Clamoroso Romano: “Neymar offerto all’Inter! Ecco cosa è successo e gli scenari futuri”
