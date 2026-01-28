Rik Elfrink riferisce nel podcast Heet van de Herdgang che Perisic è molto richiesto, con l’Inter come principale candidata. Il PSV non è entusiasta dell’idea, ma non esclude nulla. Perisic stesso desidera restare attivo sul massimo palcoscenico europeo. Se il PSV dovesse vincere mercoledì, la situazione cambierebbe. «Allora il PSV non lo lascerà assolutamente partire», afferma Elfrink.

Tuttavia, internamente ci sono dei dubbi, soprattutto se l’Inter dovesse presentare un’offerta interessante. Dieci milioni di euro rappresenterebbero, secondo Elfrink, quasi interamente un guadagno per il PSV. «Ovviamente sono liberi di presentare una buona offerta. Di sicuro non ci faranno 40 milioni ma già dieci sono tanti», sostiene. Il PSV è quindi ancora in fase di valutazione.