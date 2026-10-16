GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

Il tema portiere all'Inter rischia di diventare quasi un tormentone in questa stagione. Chivu potrebbe dare ancora continuità a Pepo Martinez, ma ha già da tempo in testa l'idea di lanciare anche Provedel. La speranza del tecnico nerazzurro è che si possa trovare equilibrio e stabilità tra i pali, di cui ovviamente ne beneficerebbe anche la difesa e la squadra tutta. Cosi non fosse, si aprirebbero nuovi scenari in vista del mercato di gennaio. Ed è per questo che la società, secondo alcune fonti, si starebbe già muovendo.

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Inter, l'ultima idea per la porta

L'ultima indiscrezione arriva dal Messaggero Veneto in edicola questa mattina. E riguarda una pista che porterebbe l'Inter a un portiere già presente in Serie A. Si tratterebbe di Maduka Okoye dell'Udinese. Qui il focus dal quotidiano:

"Il portiere dell’Udinese si trova al centro di alcune voci di mercato. I media nigeriani, infatti, sottolineano come l’Inter stia valutando il possibile acquisto dell’estremo difensore nigeriano, arrivato in Friuli dal Watford nel 2023.

I nerazzurri sono alle prese con le incerte prestazioni di Josep Martinez, protagonista in negativo anche nel match di martedì scorso col Bruges. Al di là di ogni valutazione tecnica, l’Udinese valuta il proprio calciatore 20 milioni di euro. Al momento non sarebbe pervenuta alcuna offerta ufficiale e, in secondo luogo, la richiesta potrebbe anche complicare l’operazione. Questo sostengono i media nigeriani.

Certamente l’affare non si può concretizzare prima di gennaio, quando si riapre il mercato. L’Inter starà valutando anche altre piste, senza dimenticare che in panchina siedono un numero uno affidabile come il pordenonese di Pasiano Ivan Provedel. Non è detto che tocchi all’ex Lazio ricoprire il ruolo di titolare nelle prossime gare. Così come non è detto che, da qui al mercato invernale, il friulano convinca del tutto e faccia cambiare piani alla società nerazzurra".