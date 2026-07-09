Inter, che succede se salta Khalaili? GdS: “Il possibile scenario ora porta a…” D. Vitiello Daniele Vitiello 12 luglio - 18:30 12 luglio

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il giudizio su Anan Khalaili è sospeso. La trattativa è andata a buon fine, ma a frenare il tutto è stata una perplessità rilevata…