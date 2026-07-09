Daniele Vitiello

Inter, per Spence questione di giorni: lui ha già fatto sapere ai nerazzurri...
L'esterno del Tottenham è il nuovo nome caldo per la corsia destra: la dirigenza Inter sta studiando il piano per affondare il colpo prima possibile su Spence
L'esterno del Tottenham è il nuovo nome caldo per la corsia destra: la dirigenza Inter sta studiando il piano per affondare il colpo prima possibile su Spence
L'aggiornamento su Benjamin Pavard appena rientrato dal prestito al Marsiglia e pronto a mettersi in gioco agli ordini di Chivu
Il centrocampista del Liverpool continua a piacere tanto anche se le difficoltà non mancano come ricorda la Gazzetta dello Sport per Curtis Jones all'Inter
L'ex allenatore nerazzurro ha elogiato l'attaccante argentino che si sta mettendo in mostra anche con la sua nazionale Lautaro al Mondiale
Il club nerazzurro accelererà per chiudere prima possibile la questione relativa al sostituto di Denzel Dumfries
Nerazzurri alla ricerca almeno di un difensore per dare a Chivu il rinforzo atteso dopo gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian
La vicenda va ormai verso la conclusione definitiva: la Procura di Milano si è compattata sulla richiesta di archiviazione
Gli inglesi nel contatto avuto con il club nerazzurro per Spence hanno messo sul tavolo anche il nome del difensore argentino per l'Inter
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Enzo Bucchioni, giornalista, ospite di Radio Tutto Napoli, ha commentato vari temi d'attualità legati al mondo del calcio. Queste le…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui L'Inter si è radunata nella giornata di ieri. Il protocollo ha previsto, come sempre, l'arrivo dei calciatori di prima mattina. A…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui [caption id="attachment_2478547" align="alignleft" width="2560"] Getty Images[/caption] Nella lunga conferenza stampa di ieri in casa…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Ora l'Inter deve correre ai ripari. Sfumata anche l'ipotesi Khalaili, il club nerazzurro dovrà cercare nel minor tempo possibile…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Sono diverse le questioni ancora da sistemare in casa Inter. Non solo, dunque, il sostituto di Denzel Dumfries, sul quale la dirigenza…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Palestra e Khalaili erano le prime due opzioni per la fascia destra dell'Inter. Saltate queste, ad Ausilio non rimane che cercare…
Le parole di Marotta Qui l'intervento del presidente nerazzurro: “Buongiorno a tutti, benvenuti. Per noi è motivo di privilegio essere qua e iniziare la stagione sportiva per il fatto di essere…
Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, è intervenuto su Radio Tutto Napoli per parlare anche di un possibile incastro tra Fiorentina e Napoli per Dodo, giocatore che rientrerebbe nelle valutazioni anche…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Guela Doué sarà uno dei principali indiziati a colmare il vuoto lasciato all’Inter da Denzel Dumfries nel caso in cui l’affare…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il giudizio su Anan Khalaili è sospeso. La trattativa è andata a buon fine, ma a frenare il tutto è stata una perplessità rilevata…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui L’Argentina ha raggiunto questa notte la semifinale del mondiale. L’albiceleste ha battuto la Svizzera, nel quarto di finale che ha…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui L'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Bonanni è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio nel corso di Maracanà, per commentare…
Il futuro nerazzurro di Anan Khalaili è ancora in dubbio. Non per una questione economica, né burocratica, come era circolato nella serata di ieri. Il tesseramento dell’israeliano, considerando lo…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui C’è voluto anche lo zampino di Cristian Chivu per chiudere nella maniera migliore la trattativa per il trasferimento all’Inter di…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il mercato dell’Inter non si fermerà di certo all’arrivo di Provedel e Khalaili. Tanto ancora dovranno fare i nerazzurri,…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Anan Khalaili sarà oggi a Milano per unirsi alla famiglia nerazzurra. Su di lui c’è un piano ben chiaro da parte di Cristian Chivu,…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui La dirigenza dell’Inter ha un raggio d’azione molto ampio su cui basare la strategia di mercato. Gran parte del margine per gli…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Dai diversi giovani in orbita nerazzurra può arrivare un margine importante da investire sul mercato. A stretto giro, in…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Piero Ausilio ha piazzato la zampata sul fronte Khalaili nella giornata di ieri. Il direttore sportivo dell’Inter ha chiuso la…
Anan Khalaili è pronto a vestirsi di nerazzurro. Trattativa chiusa ieri, così come le valigie per partire in fretta e furia verso Milano. L’israeliano è decollato da Bruxelles in questi minuti verso…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Dal mondo social sembra esserci posta per la dirigenza dell’Inter. In particolare, da quanto arriva dal profilo di Benjamin Pavard.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Mancano ancora pochi giorni all'inizio della nuova stagione per l'Inter. La dirigenza nerazzurra è particolarmente attiva sul…