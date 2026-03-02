Possibile derby di mercato tra Inter e Juventus in estate. A svelarlo è Repubblica, che parla così delle strategie dei due club in un reparto in particolare:
Clamoroso Repubblica: “Inter, spunta Alisson per la porta! E occhio a questo nome da 30 mln”
“Alla Juventus piace moltissimo Carnesecchi, che ormai è quasi al livello di Donnarumma, ma che è complicatissimo da strappare all’Atalanta, che lo valuta attorno ai 45 milioni. Le attenzioni si stanno perciò concentrando su Vicario, che in Premier ha confermato il suo eccellente livello e che il Tottenham può cedere per meno di 30 milioni. Sul friulano c’è però anche l’Inter, altra società che ha necessità, anche più urgente di quella bianconera, di prendere un portiere: potrebbe scatenarsi una guerra senza quartiere sul mercato.
Entrambi i club guardano anche ad Alisson Becker, che andrà a scadenza con il Liverpool nel 2027 e che viaggia ormai verso i 34 anni. I Reds hanno già acquistato il successore, il georgiano Mamardashvili, per cui una trattativa per la cessione del brasiliano sarebbe agevolata”, si legge. I nomi dunque sono quelli di Vicario e Alisson per il dopo Sommer all’Inter e per sostituire Di Gregorio in casa Juventus.
