Siamo solo agli albori di marzo, ma il mercato dell'Inter in vista dell'estate si sta già scaldando. Soprattutto in difesa, dove non sono esclusi stravolgimenti. Per esempio, come riferisce calciomercato.com, anche Carlos Augusto avrebbe chiesto a più riprese più spazio alla proprietà.

"Detto di De Vrij e Acerbi, ad oggi, paradossalmente, l'Inter non ha certezze assolute in difesa. Alessandro Bastoni potrebbe esserlo, ma la corte del Barcellona e un'offerta monstre potrebbero cambiare i piani. Stesso discorso per Yann Bisseck, corteggiato da diversi club esteri. Chi sta soffrendo il doppio ruolo e l'alternanza, ma mai da titolare, con Federico Dimarco è invece Carlos Augusto (che a più riprese ha chiesto più spazio alla proprietà). Infine anche per Manuel Akanji bisogna prima esercitare il riscatto del suo cartellino. In quest'ottica, e con la necessità di investire pesantemente nel reparto, l'Inter secondo il Giornale ha "prenotato" Oumar Solet, quest'anno 29 presenze con 3 goal e 1 assist con l'Udinese che da tempo sta provando a respingere diversi affondi provenienti da mezza Europa. L'Inter ha in mano il sì del giocatore".