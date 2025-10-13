Chi è oggi Fabrizio Romano? Perché ti considerano molto più di un giornalista?

"Mi sento un giornalista perché lavoro tutto il giorno su notizie, poi chiaramente c'è anche una parte di output che secondo me è cambiata molto negli anni, diventa molto importante. Adesso essendoci i social e quindi avendoci puntato io in maniera molto forte qualche anno fa con la possibilità di parlare quattro lingue e quindi di diffondere il messaggio a livello globale o almeno provarci, significa anche che c'è un lavoro sulla notizia".

"È un lavoro sul come renderlo fruibile a tutti nella maniera più moderna e efficace possibile, quindi mi sento un giornalista perché lavoro sulle notizie, ma allo stesso tempo anche un creator perché cerco di renderle più fresche e moderne possibile nella loro modalità di uscita di output".