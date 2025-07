Il centrocampista dell'Inter è inseguito dal Galatasaray che non ha ancora presentato un'offerta congrua. Tempo fino a fine mese

Andrea Della Sala Redattore 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 09:32)

Bisognerà attendere la fine di luglio per capire quale sarà il futuro di Calhanoglu. Il centrocampista è il sogno del Galatasaray, ma l'Inter non ha ancora ricevuto una proposta congrua per il cartellino del regista.

"La situazione di Hakan Calhanoglu è abbastanza delineata: ricuciti i rapporti con gli altri leader dello spogliatoio, all’Inter sarebbero ben felici di continuare il rapporto, ma se la corte del Galatasaray al giocatore (o viceversa) si intensifica, i nerazzurri sono disposti a parlarne. Da Istanbul però in questo weekend non ci sono stati segnali decisi. L’ultimatum è stato mandato da tempo al centrocampista e al suo agente, che pure ha parlato con il club nerazzurro in settimana", scrive La Gazzetta dello Sport.

"La questione va risolta entro fine mese, dal primo agosto ogni trattativa non sarà più accettata. Anche se le leggi del mercato sono elastiche, la presa di posizione dell’Inter è motivata dal fatto che Calhanoglu è un punto fermo, non somiglia al caso Vlahovic perché la Juve ha già in casa il rimpiazzo (David) mentre l’Inter non vorrebbe venir presa per la gola da eventuali venditori del sostituto di Calhanoglu, con Granit Xhaka in prima fila", aggiunge Gazzetta.