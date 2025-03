Simone Inzaghi ha numeri da record anche in Champions League con la sua Inter e ora sogna un colpo a effetto di mercato per l'estate. Con un nome in particolare in cima alla lista secondo quanto svelato oggi dal Corriere dello Sport.

"Il tocco di Simone. C’è tutto Inzaghi, infatti, nel successo nerazzurro in casa del Feyenoord che vale come almeno un piede nei quarti di Champions. E non si tratta certo di una novità, considerato il suo percorso in questi quasi 4 anni in nerazzurro. Eppure, il tecnico nerazzurro era uscito un po’ “ammaccato” dal big-match con il Napoli. Nonostante l’emergenza, gli stop in corsa di Dimarco e Calhanoglu e il primo posto in classifica conservato, avevano prevalso le critiche. Tra il pareggio nel finale, l’ennesimo gol incassato negli ultimi minuti, con conseguente rimonta subìta, la supremazia della squadra di Conte nella ripresa, fino ad arrivare alla sostituzione di Bastoni con l’Inter ancora in vantaggio.