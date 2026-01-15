FC Inter 1908
Sky – Colpo in entrata se parte Frattesi a gennaio? Ecco i piani dell’Inter

Continuano i rumors sul futuro di Davide Frattesi in questo mercato di gennaio: ecco i piani dell'Inter in caso di addio
Continuano i rumors sul futuro di Davide Frattesi in questo mercato di gennaio. Il centrocampista è subentrato positivamente in Inter-Lecce, ma non si fermano le voci sul suo conto. L'ex Sassuolo vorrebbe infatti giocare con maggio continuità anche in ottica Nazionale.

Secondo Sky Sport, non risulta che l'Inter abbia in mente di fare un colpo a centrocampo a gennaio. Anche se dovesse andare via Frattesi, il club rimarrebbe così in quanto considera il reparto al completo. Questi dunque i piani nerazzurri: la priorità resta la fascia destra, ma solo in caso di opportunità di mercato, come spiegato dallo stesso presidente Marotta anche prima del Lecce.

