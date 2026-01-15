Sky – Colpo in entrata se parte Frattesi a gennaio? Ecco i piani dell’Inter

Continuano i rumors sul futuro di Davide Frattesi in questo mercato di gennaio. Il centrocampista è subentrato positivamente in Inter-Lecce, ma non si fermano le voci sul suo conto. L'ex Sassuolo vorrebbe infatti giocare con maggio continuità anche in ottica Nazionale.
Continuano i rumors sul futuro di Davide Frattesi in questo mercato di gennaio: ecco i piani dell'Inter in caso di addio
Secondo Sky Sport, non risulta che l'Inter abbia in mente di fare un colpo a centrocampo a gennaio. Anche se dovesse andare via Frattesi, il club rimarrebbe così in quanto considera il reparto al completo. Questi dunque i piani nerazzurri: la priorità resta la fascia destra, ma solo in caso di opportunità di mercato, come spiegato dallo stesso presidente Marotta anche prima del Lecce.
