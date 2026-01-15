FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, proposto Singo: c’è il gradimento, ma nessun contatto con il Galatasaray

calciomercato

Inter, proposto Singo: c’è il gradimento, ma nessun contatto con il Galatasaray

Inter, proposto Singo: c’è il gradimento, ma nessun contatto con il Galatasaray - immagine 1
Il difensore ivoriano, già visto in Italia con la maglia del Torino, è stato suggerito da intermediari ai nerazzurri
Fabio Alampi Redattore 

Nelle ultime ore c'è un nome nuovo accostato all'Inter: è quello di Wilfried Singo, difensore del Galatasaray, già visto in Italia con la maglia del Torino. Secondo quanto riporta Sportitalia, il giocatore è stato proposto da alcuni intermediari a Inter e Juventus.

Inter, proposto Singo: c’è il gradimento, ma nessun contatto con il Galatasaray- immagine 2
Getty Images

I nerazzurri, che rimangono in attesa di un'occasione di mercato per dare a Chivu un nuovo esterno destro, avrebbero espresso il loro gradimento per l'ivoriano, ma per il momento non ci sono stati contatti diretti con il club turco. Da valutare anche la disponibilità del classe 2000 a tornare in Serie A.

Leggi anche
Di Marzio: “Inter, l’identikit per il colpo a destra. E se parte Frattesi ci hanno detto che…”
Sacha Tavolieri: “L’Inter vuole Abdoul Koné! Colpo da 20 mln, anticipa la partenza...

© RIPRODUZIONE RISERVATA