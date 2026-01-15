Il difensore ivoriano, già visto in Italia con la maglia del Torino, è stato suggerito da intermediari ai nerazzurri

Nelle ultime ore c'è un nome nuovo accostato all'Inter: è quello di Wilfried Singo, difensore del Galatasaray, già visto in Italia con la maglia del Torino. Secondo quanto riporta Sportitalia, il giocatore è stato proposto da alcuni intermediari a Inter e Juventus.