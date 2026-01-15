Nelle ultime ore c'è un nome nuovo accostato all'Inter: è quello di Wilfried Singo, difensore del Galatasaray, già visto in Italia con la maglia del Torino. Secondo quanto riporta Sportitalia, il giocatore è stato proposto da alcuni intermediari a Inter e Juventus.
I nerazzurri, che rimangono in attesa di un'occasione di mercato per dare a Chivu un nuovo esterno destro, avrebbero espresso il loro gradimento per l'ivoriano, ma per il momento non ci sono stati contatti diretti con il club turco. Da valutare anche la disponibilità del classe 2000 a tornare in Serie A.
