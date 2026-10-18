L'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha raccontato anche un interessante retroscena di mercato sull’Inter a ‘La trattativa’ su Tim Podcast.

Alessandro Cosattini
76180012-c780-43f0-878b-ac5235fcffa1

Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida

PHOTO-2026-10-17-17-35-11

L'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha raccontato anche un interessante retroscena di mercato sull’Inter a ‘La trattativa’ su Tim Podcast.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Bologna-Inter, conferenza Chivu
Getty

Queste le sue dichiarazioni: “Visite programmate frase sicura nel mercato? Non sempre. Samardzic fa le visite per l’Inter, esce dalla clinica, fa le foto con le sciarpe e il resto, poi dopo qualche ora i procuratori dicono che c’è un problema.

Inter

Giornalisticamente, quando ci sono le visite programmate vuol dire che l’operazione verbalmente è fatta, poi mancano le firme prima dei comunicati ufficiali”.

Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti