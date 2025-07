Emergono ulteriori particolari del contratto firmato pochi mesi fa da Denzel Dumfries. L'Inter, al momento del rinnovo dell'accordo con l'esterno destro olandese, ha inserito una clausola rescissoria da 25 milioni di euro; tuttavia, come spiegato da Sky Sport, questa situazione è valida fino al 31 luglio, e non fino al 15 come si pensava inizialmente. Motivo? L'aver partecipato al Mondiale per Club, fattore che ha posticipato tutte le varie scadenze.