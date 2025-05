Massimiliano Allegri è il principale nome per sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli in caso di divorzio consensuale, ma lo stesso Max aspetta di capire cosa può succedere in casa Inter, qualora Inzaghi - ora comprensibilmente concentrato solo sulla finale di Monaco di Baviera - dovesse cedere alle tentazioni arabe, senza dimenticare, per quanto riguarda le valutazioni di Allegri, la variabile Milan, che sta sondando altre piste ma non ha ancora preso una decisione definitiva. Così Aurelio De Laurentiis deve temporeggiare, guardando alle mosse di Allegri ma al tempo stesso pure provando a convincere Conte a proseguire l’avventura ai piedi del Vesuvio”, si legge.