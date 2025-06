Dopo essere stato vicino alla cessione a gennaio, Davide Frattesi vuole cambiare aria e le pretendenti non mancano. Sul centrocampista c’è d tempo la Roma, ma anche il Napoli di Conte.

“Al tecnico non dispiacerebbe certo ritrovarsi in rosa un elemento come Davide Frattesi (25): la mezzala ha manifestato l'intenzione di lasciare l'Inter a prescindere dalla guida tecnica, ma i neroazzurri chiedono 45 milioni (la distanza al momento è siderale)”, spiega il Mattino.