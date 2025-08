"Ci risiamo. Ma il caso Lookman, un anno dopo Koopmeiners, offre una linea di interpretazione più chiara per coloro che pensano che il calcio riveli lo spirito dei tempi. Si tratta di qualcosa che è emerso chiaramente con la rielezione di Donald Trump. Vale a dire: il declino delle regole scritte e condivise a favore di una pura applicazione dei rapporti di forza. Nel mondo civile esistono contratti che obbligano le parti a reciproci impegni: così uno come Lookman gioca per l’Atalanta e l’Atalanta lo paga. Un contratto firmato senza coercizione, come libera scelta: e per scioglierlo è necessaria un’altrettanto comune intenzione. Ma dato che (per ora) non succede così, le regole imporrebbero il loro rispetto. Invece, come già Koop, Lookman punta i piedi. Insomma, vuole l’Inter come già Trump ha detto di volere la Groenlandia; e non conta che il diritto (se non il buon senso) dicano diversamente. Vediamo nel nostro piccolo orticello atalantino ciò che si dispiega in modo più clamoroso a livello globale: una postura del tipo «voglio perché posso, anche se non posso». Certo, non siamo ingenui e si sa che i calciatori non sono figure ideali, ma «professionisti». Però anche in questo caso assistiamo a un interessante slittamento di significato", scrive il Corriere di Bergamo.