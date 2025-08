SM – Lookman, l’Atalanta non si scompone: ecco cosa filtra. L’Inter riflette

Non è bastato il post di Lookman. L'Atalanta sembra ancora decisa a non cederlo, almeno non alle condizioni proposte dall'Inter, a 42 mln + 3 di bonus. SportMediaset parla ancora della vicenda sottolineando che i Percassi non hanno nessuna intenzione di fare retromarcia e aspettano un altro tipo di offerta per il calciatore.