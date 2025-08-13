FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Corriere Bg: “Lookman non può valere come Muniz. Marotta parla con gli agenti per il rilancio”

calciomercato

Corriere Bg: “Lookman non può valere come Muniz. Marotta parla con gli agenti per il rilancio”

Corriere Bg: “Lookman non può valere come Muniz. Marotta parla con gli agenti per il rilancio” - immagine 1
L'Inter continua a inseguire l'attaccante dell'Atalanta, ma i possibili 50 mln che metterà sul piatto potrebbero anche non bastare
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter continua a inseguire l'attaccante dell'Atalanta, ma i possibili 50 mln che metterà sul piatto per Lookman potrebbero anche non bastare:

Corriere Bg: “Lookman non può valere come Muniz. Marotta parla con gli agenti per il rilancio”- immagine 2

"Alla réunion mancherà Lookman, rimasto in Inghilterra ad allenarsi da solo. La società, che detterà in esclusiva tempi, modi e valori dell’uscita dell’eroe di Dublino, non detta ancora un prezzo e attende nuove offerte ufficiali che siano più alte dei 45 milioni presentati via pec dall’Inter due settimane fa. Una strategia portata avanti per sondare il terreno e non porre limiti al prezzo del giocatore attualmente più forte in rosa. L’Inter l’ha capito e in queste ore si sta muovendo con il suo entourage, tornato in Italia, per preparare un rilancio e battere la concorrenza del Napoli. Marotta però non andrà oltre i 50 milioni e aspetta un segnale per capire se potranno bastare, o se sarà inutile anche solo presentare un rialzo di questa portata", scrive il Corriere di Bergamo.

Corriere Bg: “Lookman non può valere come Muniz. Marotta parla con gli agenti per il rilancio”- immagine 3
Getty Images

"Per Muniz, il Fulham ha detto che servono più di 40 milioni. In sostanza, l’Atalanta si ritroverà a sborsare per lui più o meno la stessa cifra che l’Inter aveva messo sul piatto per un giocatore con molteplice esperienza, 14° al Pallone d’Oro (valore di Transfermarkt, 60 milioni). Due operazioni che non possono essere sullo stesso piano", aggiunge il quotidiano.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA