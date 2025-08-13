L'Inter continua a inseguire l'attaccante dell'Atalanta, ma i possibili 50 mln che metterà sul piatto per Lookman potrebbero anche non bastare:
calciomercato
Corriere Bg: “Lookman non può valere come Muniz. Marotta parla con gli agenti per il rilancio”
"Alla réunion mancherà Lookman, rimasto in Inghilterra ad allenarsi da solo. La società, che detterà in esclusiva tempi, modi e valori dell’uscita dell’eroe di Dublino, non detta ancora un prezzo e attende nuove offerte ufficiali che siano più alte dei 45 milioni presentati via pec dall’Inter due settimane fa. Una strategia portata avanti per sondare il terreno e non porre limiti al prezzo del giocatore attualmente più forte in rosa. L’Inter l’ha capito e in queste ore si sta muovendo con il suo entourage, tornato in Italia, per preparare un rilancio e battere la concorrenza del Napoli. Marotta però non andrà oltre i 50 milioni e aspetta un segnale per capire se potranno bastare, o se sarà inutile anche solo presentare un rialzo di questa portata", scrive il Corriere di Bergamo.
"Per Muniz, il Fulham ha detto che servono più di 40 milioni. In sostanza, l’Atalanta si ritroverà a sborsare per lui più o meno la stessa cifra che l’Inter aveva messo sul piatto per un giocatore con molteplice esperienza, 14° al Pallone d’Oro (valore di Transfermarkt, 60 milioni). Due operazioni che non possono essere sullo stesso piano", aggiunge il quotidiano.
