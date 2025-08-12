Lookman, l'affare tra Inter e Atalanta non si sblocca. Il club nerazzurro inizia a pensare a delle alternative, il giocatore intanto vuole solo i nerazzurri. Ma il Napoli può tornare in pista.
calciomercato
Corriere Bergamo – Lookman, Inter ferma torna in campo il Napoli. E l’Atalanta…
"La telenovela Lookman in realtà continua ad arricchirsi ogni giorno di colpi di scena. Ormai non fa più notizia la mancata risposta alle convocazioni a Zingonia, bensì gli spostamenti in charter. Dal resort in Portogallo, il nigeriano si è spostato a Londra, la città in cui ha vissuto e in cui però non vuole tornare a giocare. L’Arsenal ha dovuto rimettersi in tasca i 52 milioni di euro di un’offerta quasi pronta, dato che l’attaccante vuole rimanere in Serie A. Non con la sola Milano a tinte nerazzurre come ipotesi. Anche perché dall’Inter non è arrivato alcun rilancio, sono passati più di dieci giorni dall’ultima offerta rifiutata (42 milioni di parte fissa e 3 di bonus), dopo che l’ad Luca Percassi ha chiarito che la promessa di cessione fatta all’attaccante la scorsa estate valeva soltanto per l’estero e che tempi e modalità di uscita erano in mano solo all’Atalanta, che non ha fatto un prezzo", ricorda il Corriere di Bergamo.
"Tra le due litiganti, c’è una terza società che potrebbe goderne: il Napoli ci vuole riprovare. A inizio mercato si era già mosso con l’entourage del giocatore per proporgli un contratto stellare, 5 milioni a stagione, ancora di più dei 4,5 pattuiti nell’intesa con l’Inter. Il nigeriano aveva detto no pensando ai milanesi, ma adesso che la situazione si è complicata la piazza campione d’Italia potrebbe stuzzicarlo. I partenopei, protagonisti di un mercato stellare (da Lucca a Lang fino a De Bruyne), si inseriscono dopo che hanno incassato 25 milioni dall’Atletico per Raspadori (altro obiettivo sfumato per la Dea), costringendo l’Inter a rilanciare o a virare su Nico Gonzalez o Sancho. L’Atalanta, pronta a sanzionare il suo tesserato sotto contratto fino al 2027 per le assenze non giustificate, valuterebbe l’offerta del Napoli e, se sarà alta a sufficienza, la situazione potrebbe sbloccarsi dato che una ricucitura Atalanta-Lookman a oggi appare ardua", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA