"La telenovela Lookman in realtà continua ad arricchirsi ogni giorno di colpi di scena. Ormai non fa più notizia la mancata risposta alle convocazioni a Zingonia, bensì gli spostamenti in charter. Dal resort in Portogallo, il nigeriano si è spostato a Londra, la città in cui ha vissuto e in cui però non vuole tornare a giocare. L’Arsenal ha dovuto rimettersi in tasca i 52 milioni di euro di un’offerta quasi pronta, dato che l’attaccante vuole rimanere in Serie A. Non con la sola Milano a tinte nerazzurre come ipotesi. Anche perché dall’Inter non è arrivato alcun rilancio, sono passati più di dieci giorni dall’ultima offerta rifiutata (42 milioni di parte fissa e 3 di bonus), dopo che l’ad Luca Percassi ha chiarito che la promessa di cessione fatta all’attaccante la scorsa estate valeva soltanto per l’estero e che tempi e modalità di uscita erano in mano solo all’Atalanta, che non ha fatto un prezzo", ricorda il Corriere di Bergamo.