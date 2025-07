La stagione 2024/25 dell'Inter è terminata, ma dopo pochi minuti dal fischio finale contro la Fluminense è subentrato un nuovo tema: le parole di Lautaro Martinez hanno inevitabilmente scatenato un effetto a catena riguardante il mercato. Ecco tutti i nomi dal Corriere della Sera: "Il clamoroso sfogo di Lautaro («qui solo chi vuole vincere, chi non lo desidera se ne vada» ha dichiarato il Toro, già partito per l’Argentina), secondo il presidente Marotta indirizzato a una sola persona («immagino si riferisca a Calhanoglu»), rende ovviamente improponibile la permanenza del turco a Milano.

Due a questo punto i problemi: da un lato il deprezzamento del regista (il Galatasaray ha ora il coltello dalla parte del manico nella trattativa), dall’altro la ricerca del sostituto. Ederson è il profilo preferito per età ed esperienza ma l’Atalanta parte da una valutazione di 60 milioni; Rovella non è nome sul tavolo e non solo a causa dei rapporti tesi fra l’Inter e il presidente Lotito: per placare Sarri, furioso a causa del mercato bloccato della Lazio, almeno i big saranno trattenuti a Formello; occhio, perciò, a Frendrup del Genoa. Di certo se ne capirà di più a partire da oggi, quando la dirigenza nerazzurra arriverà a Milano.

Uno dei dossier più urgenti riguarderà Davide Frattesi che prima ha manifestato evidente malcontento a gennaio quando aveva chiesto il trasferimento alla Roma e poi è sbottato nella cupa notte di Monaco quando Simone Inzaghi non gli ha riservato neanche un minuto nella finale con il Psg. L’Atletico Madrid si è messo sulle sue tracce, così come il Napoli di Conte. Malesseri e veleni. Il like di Thuram al post di Calhanoglu ha rischiato di spaccare la ThuLa: nonostante il chiarimento voluto da Chivu ieri mattina prima del rompete le righe resta da capire come i due attaccanti titolari potranno convivere. Avviso ai naviganti: Thuram ha una clausola da 85 milioni. Fra i possibili partenti, Taremi che non ha performato secondo le aspettative e Bisseck, apprezzato in Premier".