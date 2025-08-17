Sono giorni di riflessione in casa Inter a livello di mercato: la dirigenza nerazzurra, insieme a Cristian Chivu, sta decidendo su quale reparto dedicare l’investimento più importante. Ecco cosa risulta al Corriere della Sera: "Il primo pensiero è proprio all’attacco e al solito nome, Lookman, auto-esiliatosi in Inghilterra in attesa di novità che però non arrivano. L’Inter non ha ancora perso le speranze, ma ora il tempo che passa diventa un nemico.
calciomercato
Corsera: “Pavard via? Scelto già il sostituto! E Inter ha due uscite urgenti da chiudere”
Meglio non farsi trovare impreparati, da qui il tentativo (respinto) di cambio di rotta degli scorsi giorni con l’approccio per Koné della Roma, centrocampista muscolare che manca nella rosa nerazzurra. L’altro «piano B», ovvero il difensore, era sfumato con Leoni al Liverpool. La dirigenza nerazzurra valuta le prossime mosse, ma con l’inizio della settimana vuole definire la strada da prendere. In un modo o nell’altro, la telenovela Lookman prenderà una direzione precisa.
Nel campo delle ipotesi resta una triangolazione Inter-Atalanta-Fulham: Lookman a Milano, Rodrigo Muniz a Bergamo (ieri a segno nella prima giornata di Premier League per l’1-1 contro il Brighton) e Taremi in Inghilterra. L’iraniano è un’uscita urgente per l’Inter come lo è Asllani. Prende piede la possibilità che Pavard saluti Milano: sul francese è forte l’interesse del Noem, club saudita: Solet dell’Udinese l’eventuale sostituto".
