Sono giorni di riflessione in casa Inter a livello di mercato: la dirigenza nerazzurra, insieme a Cristian Chivu, sta decidendo su quale reparto dedicare l’investimento più importante. Ecco cosa risulta al Corriere della Sera: "Il primo pensiero è proprio all’attacco e al solito nome, Lookman, auto-esiliatosi in Inghilterra in attesa di novità che però non arrivano. L’Inter non ha ancora perso le speranze, ma ora il tempo che passa diventa un nemico.