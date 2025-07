Praticamente la stessa cifra per cui l’Inter è disposta a cedere Calhanoglu qualora il Galatasaray, ora concentrato sul dossier Osimhen, si rifaccia sotto

Il Corriere della Sera è sicuro nel suo titolo ad aprire la pagina del mercato: "L'Inter si guarda intorno, se Calhanoglu va in Turchia al suo posto arriva Palhinha ", scrive il quotidiano. Arrivano dunque conferme sull'indiscrezione riportata ieri da SportBild : "Quando un anno fa il pressing del Bayern Monaco, determinato ad accaparrarsi Hakan Calhanoglu, terminò dopo pochi giorni, proprio con il punto fermo alle trattative che mise lo stesso giocatore turco, i tedeschi presero Joao Palhinha.

Classe ’95, arrivava dal Fulham per 51 milioni. Dopo una stagione in chiaroscuro, i bavaresi sono pronti a privarsi del mediano portoghese e hanno già stabilito il prezzo: 25-30 milioni. Praticamente la stessa cifra per cui l’Inter è disposta a cedere Calhanoglu qualora il Galatasaray, ora concentrato sul dossier Osimhen, si rifaccia sotto.