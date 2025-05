Essendo arrivato in pieno inverno la missione dell’ex romanista non era semplice, dovendo dimostrare tutto il suo valore in un nuovo contesto tattico e solo con mezza stagione a disposizione. In realtà all’atto pratico ci è riuscito in soli due mesi e mezzo, dopo aver perso tutto il mese di marzo a causa di un fastidioso infortunio al polpaccio patito a fine febbraio. Dunque Zalewski si appresta a essere una delle prime conferme della nuova Inter 2025/26, con la prospettiva di potersi ritagliare nel tempo ancora più spazio avendo soltanto 23 anni e ulteriori margini di crescita".