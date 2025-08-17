Gasperini adesso spera che il tormentone possa chiudersi presto, nei prossimi giorni: vuole capire su quanti rinforzi potrà contare

Non è per nulla chiusa la vicenda Manu Koné, anzi: il francese, contrariamente a quanto si pensava, non è assolutamente incedibile per la Roma, che ha bisogno di incassare per completare il suo mercato. Spiega il Corriere dello Sport: "La situazione di Manu Koné non ha lasciato indifferenti i tifosi rimasti ammaliati dalla qualità del francese, tra i migliori della squadra nella lunga e faticosa passata stagione. Il francese ha risposto con tanti applausi verso gli spalti, sia prima di scendere in campo sia quando poi a fine partita si è concesso una passerella tra la tribuna centrale e la curva.

Il suo futuro? In parte da scrivere, perché l’incedibilità nel calcio moderno non esiste, figuriamoci per una squadra che è sotto il regime del settlement agreement. E se una squadra (l’Inter?) dovesse arrivare con un’offerta importante, anzi, importantissima, allora a quel punto il sacrificio sarebbe obbligatorio. Il concetto espresso da Gasperini è piuttosto chiaro e va dalla parte opposta dell’incedibilità. Se arriveranno offerte importanti, quindi quei milioni in grado di completare l’organico, allora Manu partirà. Con buona pace di tutti.

Gli agenti di Koné stanno scandagliando il mercato, l’Inter potrebbe non essere l’unica squadra interessata. Specialmente dopo il concetto espresso da Gasperini. Se Marotta - che fin qui non ha avanzato offerte ufficiali - vorrà il giocatore dovrà inevitabilmente pensare all’investimento importante, alla Lookman. Altrimenti attenzione alle piste che portano in Premier League e perché no, anche a quelle francesi e tedesche. In Bundesliga ancora rimpiangono la sua cessione per 20 milioni, riportarlo alla base da una big sarebbe un segnale di forza. Gasperini adesso spera che il tormentone possa chiudersi presto, nei prossimi giorni: vuole capire su quanti rinforzi potrà contare, vuole capire se potrà avere a disposizione Koné o se il suo sacrificio lo aiuterà a completare una rosa con ancora diversi spazi vuoti".