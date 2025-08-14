L'ultima idea dei dirigenti nerazzurri è quella di cambiare totalmente strategia e convogliare il tesoretto destinato all’attaccante su un centrocampista forte

Marco Astori Redattore 14 agosto - 17:01

L'ultimo nome accostato all'Inter ha del clamoroso: visto lo stallo per Lookman, il club nerazzurro starebbe valutando un cambio di strategia e avrebbe messo gli occhi sul centrocampista Manu Koné della Roma. Lo conferma anche il Corriere dello Sport: "L’Inter sta continuando a lavorare per arrivare all’attaccante dell’Atalanta su cui però i bergamaschi stanno facendo muro non offrendo sconti sulla valutazione del cartellino.

Così l’ultima idea dei dirigenti nerazzurri è quella di cambiare totalmente strategia e convogliare il tesoretto destinato all’attaccante su un centrocampista forte e di qualità. E il nome che è stato offerto nelle ultime ore è proprio quello di Manu Koné della Roma. Al momento si parla di possibilità e non di una vera e propria offerta concreta da parte di Marotta che sta continuando a lavorare per regalare a Chivu l’attaccante desiderato.

Ma il tempo passa e la situazione con l’Atalanta non si sblocca: Lookman nella sua casa a Londra aspetta novità, così come Koné che a Trigoria continua ad allenarsi ben consapevole dell’interessamento dell’Inter. Ma quanto può essere valutato il centrocampista titolare della nazionale francese? Una cessione inferiore ai 40 milioni di euro non sarebbe ben accolta dalla tifoseria, consapevole della necessità della Roma di fare cassa per andare a rinforzare gli altri ruoli, ma altrettanto convinta dell’importanza del giocatore nello scacchiere di Gasperini. La Roma aspetta così come Koné e Lookman: é tutto nelle mani dell’Inter e dell’Atalanta".