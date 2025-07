Negli ultimi giorni è uscito il nome di Christopher Nkunku per rinforzare l'attacco dell'Inter. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, conferma il tutto e dipinge lo scenario sul possibile arrivo in nerazzurro del francese: "È stato proposto Nkunku, la cui posizione al Chelsea è in bilico.

L’Inter ha ascoltato con interesse: nella prospettiva di avere nuovi soluzioni tattiche in attacco, infatti, Nkunku ha caratteristiche che potrebbero essere utili. Il problema è che il Chelsea vuole 45-50 milioni per il suo cartellino e, almeno per il momento, non prende in considerazione il prestito. L’ulteriore ostacolo è l’ingaggio superiore ai 6 milioni di euro. Inevitabile, dunque, mettere tutto in stand-by".