Le ultime sul mercato nerazzurro con il club turco in Italia che però non ha contatto l'Inter per il centrocampista

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 luglio 2025 (modifica il 9 luglio 2025 | 19:39)

"Nonostante ci sia il Galatasaray a Milano non ci risulta una presa di contatto con l'Inter per un appuntamento per Hakan Calhanoglu. Sicuramente c'è l'interesse ma al momento il viaggio in Italia non è servito per parlare con la società nerazzurra. Confermo al momento non c'è stato questo contatto". Così a Skysport, Luca Marchetti ha parlato del mercato legato al giocatore nerazzurro e della presenza della società giallorossa in Italia con il vice presidente.

Matteo Barzaghi a proposito ha aggiunto: "L'interesse del club turco finora si è espresso solo in maniera indiretta, non c'è mai stata una proposta concreta del club turco all'Inter e quindi prevale l'idea del club interista che vuole un'offerta di 30 mln di euro almeno e che deve arrivare prima dell'inizio del ritiro con Chivu fissata per il 26 agosto. Se reinserito in gruppo il giocatore, e non ci sono dubbi sul fatto che si possano superare i contrasti, resterebbe a Milano. Oggi a Milano un'altra riunione con l'allenatore che continua ad essere al centro della programmazione nerazzurra e del mercato".

L'attacco Per quanto riguarda l'attacco nerazzurro in uscita c'è Taremi. C'è stato qualche abboccamento dalla Premier League e a quel punto arriverebbe un altro attaccante, con caratteristiche diverse, che sappia saltare l'uomo e il profilo di Nkunku è stato seguito. Ha costi importanti ma l'Inter dovrebbe arrivarci con delle cessioni di giocatori non più centrali nel progetto: Asllani, Sebastiano Esposito, Buchanan. Non Davide Frattesi che l'Inter non vuole lasciare andare. Il centrocampista italiano è centrale nei piani di Chivu e si parlerà anche di rinnovo di contratto. Invece con la cessione dei giocatori che non rientrano nei piani ci sarebbe un tesoretto per un investimento importante per l'attaccante. Il giocatore che cerca l'Inter andrà a giocare dietro la punta, sarebbe un giocatore offensivo diverso rispetto agli attaccanti già in rosa.

(fonte: SS24)