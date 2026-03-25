Il momento no di Marcus Thuram all'Inter fa inevitabilmente pensare anche al suo futuro: questa può essere l'estate della separazione tra il francese e il club nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport, "in Premier, Thuram continua ad avere importanti estimatori. Caughtoffside riporta dell’interesse di Aston Villa e Newcastle, già pronte a valutare l’operazione per l’estate.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Corsport: “Thuram piace sempre in Premier: due club su di lui, quanto serve per prenderlo”
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Corsport: “Thuram piace sempre in Premier: due club su di lui, quanto serve per prenderlo”
Nel suo contratto, Tikus ha una clausola rescissoria da 85 milioni, valida nel mese di luglio. La sensazione, però, è che potrebbero bastarne meno
Molto dipenderà dall’entità del mucchio di milioni che finiranno sul tavolo. Nel suo contratto, Tikus ha una clausola rescissoria da 85 milioni, valida nel mese di luglio. La sensazione, però, è che potrebbero bastarne una settantina per aprire le discussioni in casa nerazzurra.
Tenendo conto, peraltro, dell'esplosione dello stesso Esposito: destinato ad avere ancora più spazio nella prossima stagione. E anche della possibilità di riconfigurare l’attacco, per poter aggiungere pure la variante tattica del 3-4-2-1. Presto sarà tempo di risposte".
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