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Corsport: “Thuram piace sempre in Premier: due club su di lui, quanto serve per prenderlo”

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Nel suo contratto, Tikus ha una clausola rescissoria da 85 milioni, valida nel mese di luglio. La sensazione, però, è che potrebbero bastarne meno
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Il momento no di Marcus Thuram all'Inter fa inevitabilmente pensare anche al suo futuro: questa può essere l'estate della separazione tra il francese e il club nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport, "in Premier, Thuram continua ad avere importanti estimatori. Caughtoffside riporta dell’interesse di Aston Villa e Newcastle, già pronte a valutare l’operazione per l’estate.

Corsport: “Thuram piace sempre in Premier: due club su di lui, quanto serve per prenderlo”- immagine 2
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Molto dipenderà dall’entità del mucchio di milioni che finiranno sul tavolo. Nel suo contratto, Tikus ha una clausola rescissoria da 85 milioni, valida nel mese di luglio. La sensazione, però, è che potrebbero bastarne una settantina per aprire le discussioni in casa nerazzurra.

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Tenendo conto, peraltro, dell'esplosione dello stesso Esposito: destinato ad avere ancora più spazio nella prossima stagione. E anche della possibilità di riconfigurare l’attacco, per poter aggiungere pure la variante tattica del 3-4-2-1. Presto sarà tempo di risposte".

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