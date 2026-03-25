Il quotidiano francese l'Equipe propone ai suoi lettori un'analisi sui giocatori e il loro stato di forma in vista del Mondiale del 2026. La Nazionale francese, già qualificata alla Coppa del Mondo, giocherà due sfide amichevoli negli States: Brasile-Francia, giovedì 26 alle 21 (quando in Italia saranno le 16) a Boston e poi a Washington Colombia-Francia, in programma domenica 29 alle 21 (quando in Italia saranno le 15).
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L’Equipe – Thuram, periodo di scarsa efficacia. Ma nonostante l’ascesa di Esposito…
Marcus Thuram è stato convocato da Deschamps per queste due partite. Il ct francese consegnerà la lista dei convocati per il Mondiale il 13 maggio e l'interista dovrà fare di tutto per poter confermare la chiamata del suo allenatore.
Sul giornale francese raccontano il calciatore interista così: "Autore di un ottimo mese di gennaio (2 gol e 2 assist), l’attaccante dell’Inter sta attraversando ora un periodo di scarsa efficacia (un solo gol nelle ultime 10 partite di Serie A). Finito nel mirino della stampa italiana, il francese continua comunque a trovare spazio, nonostante l’ascesa del giovane Pio Esposito".
E ancora: "Generoso come sempre, ma meno incisivo rispetto alla scorsa stagione nel gioco della squadra, non è riuscito a evitare la prematura eliminazione dell’Inter contro il Bodo-Glimt in Champions League (1-3, 1-2 nei play-off). Inoltre, a causa di un malessere, non ha preso parte al derby di Milano (0-1, l’8 marzo)".
(Fonte: L'Equipe)
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