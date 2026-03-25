Il quotidiano francese l'Equipe propone ai suoi lettori un'analisi sui giocatori e il loro stato di forma in vista del Mondiale del 2026. La Nazionale francese, già qualificata alla Coppa del Mondo, giocherà due sfide amichevoli negli States: Brasile-Francia, giovedì 26 alle 21 (quando in Italia saranno le 16) a Boston e poi a Washington Colombia-Francia, in programma domenica 29 alle 21 (quando in Italia saranno le 15).