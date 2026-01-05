L'Inter e l'Al-Hilal hanno trovato l'accordo per Joao Cancelo . Adesso spetta al giocatore prendere una decisione. Infatti, il portoghese attende ancora una risposta del Barcellona, ma il tempo stringe. Ma cosa farebbe l’Inter se Cancelo dovesse finire al Barcellona?

"Tra Chivu e la dirigenza c’è massima intesa su quello che è un aspetto molto importante: l’intenzione comune è quella di aggiungere al gruppo solo elementi realmente in grado di dare qualcosa in più, di elevare le caratteristiche collettive mettendo sul campo le proprie qualità individuali. Dumfries sarà fuori fino alla prima decina di marzo, Darmian è pronto a rientrare e Luis Henrique sta crescendo. Certo, è difficile immaginare che il brasiliano possa giocarle tutte da qui fino al rientro dell’olandese, così come è improbabile che Darmian possa dare immediatamente il 100% a tutta fascia", sottolinea Calciomercato.com.