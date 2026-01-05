Ciccio Graziani ha parlato di un possibile ritorno di Joao Cancelo all'Inter: "Questo è un ottimo calciatore, con grande esperienza alle spalle. A me disturba il fatto, se è vero quello che ci raccontano, che lui vorrebbe andare al Barcellona. Poi se non lo prende il Barcellona forse c'è l'Inter. Io se fossi un dirigente dell'Inter direi: "Cancelo vuoi venire sì o no? Vuoi andare al Barcellona?". Il fatto che metta l'Inter in secondo piano a me francamente mi dà fastidio. Ma io ho Dumfries. Se prendi Cancelo vanno in ballottaggio Cancelo-Dumfries. Tecnicamente è un grande calciatore. Ho un giocatore di grande affidabilità con un infortunio per fortuna non grave. Mi dà fastidio che Cancelo aspetti. Da dirigente di una società importante come l'Inter mi avrebbe dato fastidio. Per quanto possa essere bravo da Inter non posso diventare la seconda scelta. Io devo aspettare che dica sì, forse. Allora non lo prendi".