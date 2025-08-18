"Lookman, uso sette condizionali perché attendibilità ragazzo 0 e suoi procuratori -7, abbiamo la data del rientro: mercoledì dovrebbe tornare a Zingonia. Secondo me deve farsi un piccolo esame di coscienza il ragazzo. Ora come si risolve? Lookman , ti ha chiesto solo l'Inter per 42+3, non ti multo, non ti denuncio, amici come prima e ripartiamo. L'Atalanta chiedeva e chiede dai 55 in su, è un'informazione ma io non parlo con l'Atalanta. Se offrono 42+3 e chiedono 50 per arrivare a 55"

"L'Inter non si è comportata bene, se chiami procuratore e giocatore e non l'Atalanta… Un discorso è chiedere se vuole venire, un altro è fargli una proposta da 5 mln per 3 anni più bonus. Io Marotta devo fidarmi di un procuratore straniero o chiamo Percassi e chiedo a lui? La quadra con l'Inter non si trova, l'Inter ha chiuso. Oggi sono trapelate voci che l'Inter ha chiamato l'Atalanta, l'Inter non ha chiamato nessuno, al massimo ha fatto sapere che per Lookman non farà più offerte. Il tesoretto lo metterà sul centrocampista"